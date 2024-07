Michał Sieczkowski z "Plebanii" miał żonę i dziecko. Po ślubie wyznał, że jest gejem i znalazł nową miłość. Tak teraz wygląda jego życie (FOTO)

Michał Sieczkowski pojawił się na show biznesowym radarze w 2008 roku, gdy wcielił się w rolę Mateusza Wojciechowskiego w serialu "Plebania". Występował też w innych produkcjach, takich jak "Klan" czy "Magda M.", a wcześniej spełniał się też jako reżyser podczas prac nad spektaklem "Sallinger". W pewnym momencie aktywności zawodowe przykrył natomiast jego zaskakujący coming out.

W okresie medialnej rozpoznawalności Sieczkowski ożenił się z ówczesną partnerką i wkrótce na świat przyszedł ich syn. Ich małżeństwo nie trwało jednak długo, gdyż w 2009 roku Michał dokonał homoseksualnego coming outu na łamach magazynu "Replika". W szczerym wywiadzie, okraszonym nagłówkiem "Aktor, tata, gej" na okładce pisma, opowiedział prawdę o swojej orientacji.

Przez dwa lata byłem z kobietą i urodziło nam się dziecko. To był prawdziwy związek, tak wyszło. Kiedy się rozstaliśmy, wielu ludzi nie wiedziało, co o mnie myśleć, to było niejasne, czy właściwie ta żona, czy chłopak, czy co? Ale moje małżeństwo nastąpiło po okresie bycia otwartym gejem - wyznał w wywiadzie z Krzysztofem Tomasikiem.

Rozstanie oczywiście nie było łatwe dla żadnej ze stron, natomiast aktor miał ogromne wsparcie ze strony żony, która nie utrudniała mu kontaktu z synem. Wszystko oczywiście dla dobra ich wspólnego dziecka, któremu też powiedział prawdę o sobie.

Od początku było też jasne, że ona nie będzie przeszkadzała w kontakcie z dzieckiem, że będziemy działać ponad podziałami dla dobra Wojtka - wspominał. Uznałem, że mówienie jest lepsze niż niemówienie. Mój naturalny stosunek do homoseksualizmu jest też tarczą dla mojego dziecka, potwierdzeniem, że to nie jest nic złego.

Jednocześnie Sieczkowski przyznał, że prawdę o własnej orientacji znał już jako nastolatek. W wieku 15 lat zdecydował się na coming out przed rodzicami, jednak ich reakcja wcale nie była pozytywna. W efekcie matka zabrała go na wizytę u psychologa, a on nie czuł się akceptowany przez najbliższych.

Gdy miałem dwanaście lat, to już wiedziałem. Dość wcześnie powiedziałem też moim rodzicom, miałem piętnaście lat - mówił. Pierwsza ich reakcja to był kubeł zimnej wody, bo spodziewałem się, że się ucieszą z tej radosnej nowiny (śmiech). A oni się załamali, dla nich homoseksualizm był jednoznaczny z marginesem społecznym.

Nośny medialnie coming out okazał się początkiem końca kariery Michała w rodzimym show biznesie. Dziś aktor ma 46 lat i na co dzień mieszka w Czechach, a jego syn jest już dorosły. To tam Sieczkowski rozwijał karierę artystyczną i zajmował się m.in. tłumaczeniem czeskich sztuk teatralnych na język polski. Obecnie współpracuje z jednym z serwisów zajmujących się audiobookami.

W 2016 roku miłość znalazł natomiast u boku reżysera Lukáša Trpišovský'ego. W czerwcu 2021 roku wystawiał wraz z nim we wrocławskim teatrze sztukę Hansa Christiana Andersena "Jaki ten świat jest wielki!". Sieczkowski zajmował się przekładem scenariusza, a Trpišovský reżyserią. Panowie chronią prywatności przed mediami i nie publikują wspólnych zdjęć.

