30. urodziny Michała Szpaka

Medialna kariera Michała Szpaka rozpoczęła się osiem lat temu w programie X-Factor. Choć kontrowersyjny artysta od pierwszego wejrzenia zraził do siebie ówczesną jurorkę, Maję Sablewską, która skrytykowała go za styl, udało mu się wywalczyć w programie aż drugie miejsce. To wtedy (na przekór śmieszkującej z jego wyglądu publiczności) swoim wykonaniem piosenki Dziwny jest ten świat pochodzącemu z Jasła 21-latkowi udało się podbić serca Polaków, w krótkim czasie stając się jednym z najpopularniejszych artystów na polskiej scenie.