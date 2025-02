Michał Szpak świeci gołą klatą na wakacjach

zgłoś do moderacji

Zdecydowanie to nie jest brak tolerancji dla innosci.To jest brak zgody na nieustanne promowanie i gloryfikowanie ludzi ,ktorzy nie wnosza absolutnie nic wartosciowego do zycia ,przebywaja na nieustajacych wakacjach i nie daja o sobie zapomniec ,a jednym z urozmaicen swoich boskich zdjec ,jest wywalony jezor.Obroncy podobnych "wielkich" zaraz zarzuca zazdrosc i to, ze kazdy chcialby tak zyc.Wyobrazcie sobie, ze kazdy zaczyna tak zyc...smierc glodowa czekalaby kazdego.