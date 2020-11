Michał Wiśniewski czule o "cesarzu disco polo" Sławomirze Świerzyńskim: "Mógłby Marcinowi Millerowi BUTY LIZAĆ"

Teraz do grona oburzonych postępowaniem Świerzyńskiego dołącza Michał Wiśniewski , który wraz z Piotrem Gąsowskim gościł w programie Debata dnia. O ile drugi z rozmówców był stosunkowo powściągliwy w wyrażanych przez siebie opiniach, to czerwonowłosy piosenkarz nie ukrywał, że patrzy na ostatnie wydarzenia wyjątkowo krytycznie.

Uważam, że jeżeli mamy chociaż trochę znane twarze, to takim "jojczeniem" odbieramy nadzieję ludziom wchodzącym w zawód. To nie jest koleżeńskie, bo taki młody człowiek myśli sobie: aaa skoro ten Gąsowski czy Wiśniewski ma tak źle, to co ja mam mówić, dla mnie już w ogóle nie ma nadziei. I dlatego ja jestem za tym, aby miarkować słowa, żeby bardziej się pochylić nad takimi osobami jak i sobą wzajemnie - mówił Gąsowski.