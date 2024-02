Michał Wiśniewski sugeruje, że polscy artyści NIE PŁACILI podatków od zarobków w USA. "Zapraszam zespoły do pokazania PIT-ów"

Michał Wiśniewski "oszustem podatkowym"? Padł zaskakujący apel

Na początku lutego na Kanale Zero pojawił się ponadgodzinny dokument Mariusza Zielke, który traktuje o problemach czerwonowłosego wokalisty. Dwa dni później Wiśniewski udzielił obszernego wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu , w którym nie brakowało trudnych tematów. Przypomniał w nim między innymi, że jego ojciec i bracia odbywali karę więzienia, co grozi teraz i jemu.

Dlaczego mówię, że jest "ciekawy" [temat - przyp.red.] - jedziemy na tę trasę, jak za pierwszym, za drugim i za piątym razem. Nie chciałabym teraz nas*ać we własne gniazdo. Jedziemy na tę trasę i zarabiamy tam pieniądze, jest wiza o pracę, dostajemy wynagrodzenie (...) , no i nie płacimy od tego podatku.

Dlaczego nie chcę s*ać we własne gniazdo? Ujmę to inaczej. Zapraszam wszystkie zespoły, które występowały w USA do pokazania PIT-ów, do pokazania rachunków wystawionych organizatorom w Stanach Zjednoczonych.