Michał Wiśniewski uchyla rąbka tajemnicy na temat IMIENIA dla swego szóstego dziecka

Miało być pięknie, a czuję się fatalnie. Męczą mnie mdłości, nastrój woła o pomstę do nieba, sił zupełnie brak - pisała w komentarzu pod jednym z postów.

W rozmowie z Pomponikiem potwierdził to Michał Wiśniewski :

Pola trudno znosi ciążę. A jest jakaś kobieta, która z łatwością przechodzi przez pierwszy trymestr? To w ogóle nie jest łatwy czas - stwierdził.

Nie wiem, czy nie miałbyś więcej do powiedzenia w tym temacie, gdybym nagle powiedział, że to będzie Zdzisława. W moim przypadku to imię nie jest normalne [...] Myślę, że jak dowiemy się, jaka płeć, wtedy będę się zastanawiał, ale myślę, że nie będzie odbiegać od moich wspaniałych dzieciaków - zdradził muzyk.