Pola Wiśniewska żali się na samopoczucie w ciąży z szóstym dzieckiem Michała Wiśniewskiego: "Dobrze NIE JEST"

Klaudia 28 min. temu zgłoś do moderacji 65 3 Odpowiedz

Ja dalej w ogóle nie mogę pojąć i jak ta kobieta ma piątkę dzieci w tym momencie to jest po prostu dla mnie totalnie niezrozumiałe... Ona ma piątkę on ma szóstkę czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego ludzie robią sobie tyle dzieci? Jeszcze dodatkowy każdy z innym partnerem? Ja rozumiem że ktoś chce dziecko Ja rozumiem że chcą budować rodzinę ale dalej nie mogę uwierzyć że tak młoda kobieta jak ona ma piątkę dzieci.... To już jest weteranka to ona już po prostu dokładnie wie czego się spodziewać, Z jednej strony to dobrze... Ale ja się zastanawiałam zawsze jak to jest że niektóre kobiety mają takie końskie zdrowie że mogą rodzić tyle dzieci a niektóre po prostu nie chcą, nie czują się z tym dobrze... No ale tutaj jeszcze jest Michał który w ogóle ma szóstkę dzieci każde z inną kobietą, przecież ten mały chyba jeszcze nie ma roku a ona już jest w ciąży? To rozumiem że teraz co rok Ona będzie w ciąży coś jak Maja Hyży; Dto chyba jest uzależnienie