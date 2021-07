Michał Wiśniewski wspiera mamę na premierze jej książki "Dziewczynka z kieliszkami" (ZDJĘCIA)

Pozdrawiam 11 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

A moja mama nigdy nie piła, nie paliła, przez 40 lat pracowała, dbała o mnie i moje rodzeństwo, codziennie gotowała nam zdrowe i smaczny obiady, w niedzielę piekła ciasto na deser, ładnie nas ubierała, zabierała do lekarza, gdy chorowaliśmy, chodziła z nami do dentysty, pilnowała naszych ocen w szkole, odładała pieniądze z wypłaty na nasze kolonie, opłacała nasze studia. I nie napisała o tym książki... A przecież jest prawdziwą bohaterką! A matka Wiśniewskiego chlała wódę i oddała dzieci do sierocińca - rzeczywiście, bohaterka... A dziś chce zarabiać kasę na tym kasę... Pazerność i brak moralności niektórych ludzi przeraża mnie.