Była żona Michała Wiśniewskiego WYŻYWAŁA SIĘ na jego matce! "Wybuchała złością, atmosfera była NIE DO ZNIESIENIA"

Aknieżka 9 min. temu

Okazalo sie jaki wisnia to maminpitek zamiast zajac sie rodzina to skupil sie na mamuni co go oddala do domu dziecka i wodka czestowala. Z takiego dobrego meza nigdy nie bedzie skoro mamunia stoi pierwsza. Niby z jakiej racji tesciowa ma sie wprowadzac do mlodego malzenstwa. Juz nawet nie wspominajac o patchworkowej rodzinie ktora zgotowal kazdej nastepnej zonie. Nie dosc ze ogony z poprzednich zwiazkow, stado bylych zon, to jescze sie okazalo, ze jeszcze mamusia mimo wszystko wazniejsza. Ale sytuacja. Az sie dziwie ze sie nadal chetne znajduja na taki kolchoz.