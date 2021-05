Michał Wiśniewski wspomina karierę Mandaryny i... JEJ ZAROBKI: "Czeki opiewały na 300 tysięcy"

W wywiadach Marta przyznawała później, że gdy zeszła ze sceny, jej telefon zamilkł , a pracownicy zaczęli się zwalniać. Kariera legła w gruzach, a wkrótce doszło też do rozwodu z Michałem . Musiało minąć wiele lat, aby ludzie nabrali do tamtych wydarzeń dystansu, a Mandaryna mogła wrócić na scenę.

Na Instagramie Michał opublikował właśnie teledysk do pierwszego singla Mandaryny, "Here I go again" i pochwalił się, że na kontrakcie z marką odzieżową zarabiała wówczas ponad 300 tysięcy złotych.