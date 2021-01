Mandaryna dyplomatycznie o piątej żonie Wiśniewskiego: "Nie mam z nią jakichś relacji wielce przyjacielskich"

Oczekując narodzin swego kolejnego potomka, Wiśnia stara się być dobrym tatą dla swoich starszych dzieci. Z dwóch byłych związków wokalista wychowuje trzy córki i syna. Jego najstarsze dzieci ze związku z Mandaryną , Xavier i Fabien to już nastolatki. Jak powiedziała ostatnio w wywiadzie ich mama, oboje informację o kolejnym dziecku Michała przyjęli z pewnym zaskoczeniem.

Tymczasem Mandaryna jest zdania, że szczęście Michała jest warunkiem do tego, by cała jego patchworkowa rodzina była zadowolona. Z tego też powodu była partnerka czerwonowłosego piosenkarza trzyma kciuki za jego miłosne relacje.

Dla mnie najważniejsze, żeby Michał był szczęśliwy. Im bardziej on jest szczęśliwy, tym bardziej cała ta patchworkowa rodzina też jest szczęśliw a - podsumowała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post Mandaryna.

Jest sympatyczną osobą. Nie mam z nią jakichś relacji wielce przyjacielskich. Dla mnie najważniejsze, żeby Michał był szczęśliwy. (...) Trzymamy za niego kciuki, bo jest nam bliską osobą. A jeśli w tym momencie uszczęśliwia go Pola, no to fajnie. Ja im życzę jak najlepiej - powiedziała.