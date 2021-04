Mama Michała Wiśniewskiego napisała KSIĄŻKĘ! "Do tej pory wydawało mi się, że wiem o mamie wszystko..."

................ 32 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Wiecie co, może i to głupota, ale i chyba mnie dopada to uzależnienie. Z jednej strony nie chcę, a z drugiej czuje, że muszę, bo inaczej nie wyrobię psychicznie, teraz z resztą też jestem uchlana, to jakby dopiero początek, a już mam zamiar działać coś w kierunku zmiany, być może będą potrzebni specjaliści, no ale chcę, bo jestem tego świadoma. To właśnie świadomość tego, że to uzależnienie sprawia, że chcę to zmienić, i bez tej świadomości pewnie dalej bym chlała myśląc, że to jest ok. Mówiąc w skrócie - takie książki się przydają, żeby uświadomić co niektórych, żs alkohol to czyste zło.