Michał Wiśniewski zapowiada książkę swojej matki "Dziewczynka z kieliszkami". "Bardzo trudna i PRZYKRA LEKTURA"

Jzkz 41 min. temu

DDA przy nieprzerobionych mechaniznach prowadzi do powielenia wzorców z domu, kobiety szukają takiego wzorca miłości jaki znają, czyli jeśli mają wdrukowane współuzależnienie to szukają podświadomie męża, przy którym wejdą w tę samą rolę. Ludzie ratujcie się terapią 12 kroków!!! DDA może się stać również alkoholikiem i widać ten schemat z pokolenia na pokolenie również w przypadku pani Grażyny i pana Michała, który również przyznał, że jest alkoholikiem. Nieprzerobione emocje na terapii rujnują człowieka i całą jego rodzinę. Jesteśmy społeczeństwem powojennym i postkomunistycznym, traumy i to nie tylko alkoholowe ciągną się za naszym narodem bardzo licznie. Pamiętajcie-terapia zanim wejdziecie w małżeństwo, a jak próbujecie wejść w rolę "ratownika" i zbawiać kogoś niedojrzałego kto się do małżeństwa w tym stanie nie nadaje -niech Wam się zapalą czerwone lampki co do samych siebie.