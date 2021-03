Mama Michała Wiśniewskiego ZARĘCZYŁA SIĘ!

Michał Wiśniewski nigdy nie ukrywał, że jego dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. To głównie przez chorobę alkoholową matki, Grażyny Wiśniewskiej , lider zespołu Ich Troje najmłodsze lata spędził w domu dziecka, a później w rodzinach zastępczych.

Co najciekawsze, okazuje się, że wcale nie był to głupi pomysł, bowiem właśnie dowiedzieliśmy się, że pani Grażyna jest... zaręczona! Radosną nowinę przekazał na Instagramie Michał Wiśniewski, prezentując wszystkim zainteresowanym uśmiechniętą od ucha do ucha mamę, jej nową błyskotkę na palcu oraz jej narzeczonego rzecz jasna.