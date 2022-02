Michał Wiśniewski zrelacjonuje budowę NOWEJ POSIADŁOŚCI. Wygryzie Katarzynę Dowbor w kategorii remontów?

Wiśniewski w pocie czoła promuje swój medialny wizerunek, w czym pomaga mu nie tylko profil na Instagramie, ale i prężnie rozwijający się kanał na YouTubie. To właśnie tam muzyk znany z zamiłowania do brania kamerzysty na każde istotne wydarzenie w jego życiu - jak uczynił to podczas ślubu z Mandaryną na biegunie północnym - ma w planach opublikowanie nagranej relacji z budowy jego nowej rezydencji... Oczywiście jeszcze na tym zarobi.

Nasz program szykujemy z myślą o emisji głównie w internecie. Jego głównym kanałem dystrybucji będzie mój profil na YouTube, który posiada ponad 150 tys. subskrybentów, a jego łączna ilość wyświetleń wynosi ponad 160 mln. Są to takie zasięgi, które przewyższają większość telewizyjnych kanałów tematycznych. A jednocześnie jest to grupa odbiorców, do której będę kierować swój projekt. Nie wykluczamy nadawania naszego nowego programu również w telewizji, gdyby się pojawiła taka opcja. Jednak wówczas musielibyśmy projekt finalnie nieco inaczej sformatować, aby przygotować go do nadawania w tym medium - mówił.