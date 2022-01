Michał Wiśniewski cieszy się, że JUŻ NIE JEST BANKRUTEM: "Skończyła się moja upadłość"

Zalamanie 45 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ja muszę do ZUS oddać po 3latach rentę którą dostałam po zmarłej mamie, bo kilka razy dostałam w pracy premię uznaniową do wypłaty i wyszłam za PRÓG który upoważniał do jej przyznania.... Studiowałam i pracowałam a oni mi 450zł miesięcznie pożałowali, bo im się przez kilka lat kilkaset złotych nie zgadzało... To jest dramat...