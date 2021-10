Michał Wiśniewski KOMENTUJE doniesienia o ZARZUTACH w sprawie wielomilionowego kredytu: "PRZEŻYJĘ I TO"

Według SE Wiśniewski miał podczas ubiegania się o pożyczkę złożyć nierzetelny wniosek i znacząco zawyżyć swoje dochody, wprowadzając kredytodawców w błąd. Muzyk, który dostał 2,8 miliona kredytu, ostatecznie go nie spłacił. Na jego koncie wciąż widnieje dług wobec SKOK-u w wysokości 2,5 miliona złotych plus odsetki . Prokuratura przygląda się też byłej partnerce Wiśniewskiego. Według tabloidu Anna W. miała złożyć nierzetelne dokumenty jako jego poręczyciel.

Odnosząc się do informacji o rzekomym postawieniu mi zarzutów prokuratorskich w związku ze sprawą SKOK Wołomin, oświadczam, że nie zostały mi postawione zarzuty ani niczego nie wyjaśniałem w sprawie, o której Pan napisał w mailu, a później w artykule - pisze Wiśniewski, dołączając do posta maila od redaktora Super Expressu, w którym ten prosi o ustosunkowanie się do opisywanych w artykule zarzutów.