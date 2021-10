Prokuratura postawi ZARZUTY Michałowi Wiśniewskiemu i jego byłej żonie? W tle MILIONOWE kwoty...

Według stanu na koniec września Michał wciąż miał do spłacenia 2,5 miliona wraz z odsetkami, więc całkiem sporo. Co więcej, prokuratura ma zastrzeżenia nie tylko do Michała, lecz także do jego byłej małżonki. Mowa o Annie W., ówczesnej ukochanej gwiazdora, która miała złożyć nierzetelne dokumenty jako jego poręczyciel.