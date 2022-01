Michał Wiśniewski zachwyca się umalowaną PIĄTĄ żoną: "PATRZĘ I GĘBA MI SIĘ NIE ZAMYKA" (FOTO)

Piąta żona muzyka, choć jeszcze nie zyskała statusu gwiazdy, dzięki internetowym staraniom czerwonowłosego artysty jest na dobrej drodze do podbicia świata show biznesu. Pola Wiśniewska powiedziała ukochanemu sakramentalne "tak" prawie dwa lata temu i od tamtej pory próbuje pomału wspinać się po drabinie do celebryckiego świata. Na instagramowym profilu, gdzie obserwuje ją prawie 20 tysięcy internautów, aspirująca celebrytka raczy fanów zdjęciami męża oraz rocznego synka Falco Amadeusa .

Moja miłość opublikowała ostatnio zdjęcie z cyklu #nofilter #nomakeup i ja to szanuję, ale choć w naturalnym wydaniu, tak na co dzień uwielbiam ją najbardziej, to czasami udowodnienie sobie, że mimo wychowywania 5 dzieci, codziennego, całodobowego dyżuru matki, żony i kochanki, jak najbardziej wskazana jest chwila dla siebie jako kwintesencji kobiecości w wymiarze piękna nie tylko wewnętrznego. Ot co. Patrzę i gęba mi się nie zamyka... - obsypywał komplementami muzyk.