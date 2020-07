Michał Wójcik POPŁAKAŁ się w "Pytaniu na Śniadanie" dziękując za pomoc dla chorej partnerki: "Bez was nie istnieję"

Parias 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dając pieniądze na leczenie warto się zastanowić na co się daje Mimo bardzo wielu wad NFZ refunduje leczenie w innych krajach jeżeli jest ono uzasadnione a w Polsce jest niedostępne Nie refunduje terapii eksperymentalnych medycyny naturalnej alternatywnej itp W w tym przypadku nikt nie wie na co są te pieniądze Może na onkodietetyka a może na jakieś szamańskie metody Uważam ze prosić o pieniądze i nie mówić na co to nie jest w porządku Jestem za pomaganiem Ale mądre pomaganie to sztuka