Michał Zaczyński MIAŻDŻY Mamę Ginekolog za jej torebkowy haul: "BUTNA I ŹLE WYCHOWANA PANI"

Dwa lata temu Nicole Sochacki-Wójcicka ze swojego niezdanego egzaminu specjalizacyjnego na ginekologa zrobiła niemal reality show. Od tamtej pory Mama Ginekolog jest stałą bywalczynią portali plotkarskich, z każdą kolejną aferą traci resztki i tak już mocno nadwyrężonej reputacji. Każde potknięcie influencerka stara się przekuć (a przynajmniej sprawić takie wrażenie) w coś o dobrym wydźwięku. Niestety swoimi zeszłorocznymi poczynaniami zamożna lekarka skutecznie zraziła do siebie większość znajomych, doprowadzając do tego, że obecnie mało kto chce być z nią kojarzony.

Swoim najnowszym filmikiem, który zagościł na jej śledzonym przez prawie milion osób profilu, Nicole udało się zniechęcić do swojej osoby także resztki lojalnych do tej pory fanek. Mama Ginekolog zafundowała sobie strzał w kolano, organizując relację na żywo z "unboxingu" nowej torebki, za który zapłaciła "skromne" 30 tysięcy złotych. Objaśniając internautom motyw, który kierował nią przy zakupie "cacka" od Diora, 38-latka stwierdziła, że o ile wcale jej nie potrzebowała, to nie chce by jej życie było jak "torebka na promocji".