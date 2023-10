Michał Zaczyński ocenia stylizację Donalda Tuska z debaty: "Klasyczny TRIK z psychologii"

Ola 21 min. temu zgłoś do moderacji 16 8 Odpowiedz

Tusk z Morawieckim kąsali się jak dwa psy, nie dało się tego słuchać. Holownia i Bosak mówili merytorycznie, ale mają takie poglądy ( np sprowadzenie kobiet do roli kury domowej przez Konfe), że każdy, kto zna ich wcześniejsze wypowiedzi nie bierze ich na poważnie. Wielgus mnie pozytywnie zaskoczyła, choć wydawała się biedna gąska wśród watachy psów i nie miała siły przebicia nawet w debacie. A Samorządowcy, to głosowanie na kota w worku. Ot taka to była debata, bez wyboru, z podprogowym przekazem- lepiej nie będzie, co najwyżej gorzej.