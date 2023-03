Michał Żebrowski OBŚMIEWA na Instagramie Zbigniewa Ziobrę z bronią za paskiem. Internauci krótko: "Mistrz" (FOTO)

Nie da się nie zauważyć, że o Michale Żebrowskim w ostatnim czasie media częściej rozpisują się głównie w kontekście kontrowersyjnych publikacji jego żony . Aleksandra Żebrowska jest bowiem zapaloną instagramowiczką, która postawiła sobie za cel pokazywanie ciąży i macierzyństwa bez lukru. Do swoich pomysłowych sesji zdjęciowych zdarza się jej angażować starszego o 15 lat męża. Podobnie było ostatnio, gdy to, chcąc uczcić Dzień Mężczyzny, wrzuciła roznegliżowane zdjęcie ukochanego, na którym palcem zasłania jego przyrodzenie. Pech chciał, że za nagim 50-latkiem było lustro...

Michał Żebrowski parodiuje Zbigniewa Ziobrę

Na prowadzenie instagramowego konta z humorem zdecydował się także sam Michał. We wtorek aktor opublikował fotografię, którą postanowił nawiązać do ostatniego głośnego wystąpienia Zbigniewa Ziobry. Chodzi o szeroko komentowaną w mediach sytuację, gdy to minister sprawiedliwości na konferencji prasowej w Bełchatowie pojawił się z bronią wsadzoną za pasek spodni...