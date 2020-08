Zbigniew Ziobro kpi z praw człowieka, przekazując gminie Tuchów 250 tysięcy złotych za to, że jest homofobiczna

Kaśka 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Bycie anty i bycie pro tą są dwa przeciwne bieguny. Naprawdę nie trzeba być anty, żeby nie być pro. Można próbować myśleć i nie dać się wciągnąć ani jakiemuś Margot, ani władzom gminy Tuchów. I Margot i ci z Tuchowa to warte siebie oszołomy. Drodzy Polacy myślcie. Nie dajcie się napuszczać na siebie wzajemnie. Robią to media, robią to celebryci, robią to politycy. Życie nie jest ani prawicowe, ani lewicowe. Bądźcie ponad to. Bądźmy normalni.