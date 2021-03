Michał Żebrowski zabiera głos w sprawie przemocy w szkołach filmowych: "NIE KAŻDY znakomity aktor potrafi uczyć!"

.... 17 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Zgadzam sie. Fakt, ze ktos jest swietnym matematykiem, nie oznacza, ze powinien uczyc matematyki. Mysle, ze kazdy z nas spotkal w zyciu jakiego nauczyciela 'despote". To wynika z faktu, ze wielu ludzi nie rozumie, ze zawod nauczyciela to powolanie, sluzba. Czesto apodyktyczni ludzie ida do tego zawodu, bo lubia wydawac rozkazy, miec posluch. Najlatwiej zastraszyc dzieci, czy ambitna mlodziez, ktora chce osiagnac sukces. Chociaz w podstawowce mialam tez nauczycielke, ktora jak sie pozniej okazalo byla ofiara przemocy domowej i nie rozstawala sie ze wskaznikiem, ktorego uzywala, jako bacika. Kiedys prawie zlamala mi palec, bo pospieszala nas do wyjscia z klasy.