Tamara Arciuch o traumatycznych doświadczeniach ze studiów aktorskich: "Rzucanie przedmiotami, WYZWISKA i wymyślne epitety"

Napiszę coś od siebie...kilka lat temu będąc logopedą poszłam w Poznaniu do pewnej szkoły aktorskiej. Od dziecka pragnęłam być aktorką. W owej szkole jedna z pań się na mnie uparła. Kiedyś pytała mnie przy całej grupie o poradę logopedyczną po czym publicznie mnie wyśmiała mówiąc " pierdo....głupoty"!!Dodam ,że wcześniej też była okropna w stosunku do mnie. To był mój ostatni dzień w tym miejscu.Do dziś zajmuje się logopedią z pozytywnymi wynikami, ale ta osoba bardzo obniżyła moją samoocenę. Nadal chciałabym być aktorką ,ale nie przez to, co się stało nie zaryzykowałabym znowu...Jednakże dzieci znanych aktorów nie przechodzą kocury i nie są upokarzane, na to też warto zwrócić uwagę.