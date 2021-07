Michele Morrone PODSZCZYPUJE (?) w busie zadowoloną Nataszę Urbańską... (WIDEO)

W popularnym serwisie społecznościowym pojawiają się też stale to nowe fanowskie profile poświęcone odkrytym przez Blanię aktorom. To właśnie na jednym z nich opublikowano we wtorek filmik, który wrzucił, a następnie błyskawicznie usunął z Instastories Morrone.

Na nagraniu widzimy, jak "wycieńczeni" pracą nad kontynuacją "365 dni" Michele, Simone Susinna i Natasza Urbańska wracają razem busem zapewne z kolejnego dnia na planie. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że śpiewający "Welcome to St. Tropez" Morrone w pewnym momencie decyduje się... dotknąć "koleżankę" z planu w dość intymnym miejscu. Na filmiku, który w mgnieniu oka zniknął z Instastories Włocha, wyraźnie widać, jak kładzie on rękę na kroczu roześmianej od ucha do ucha Urbańskiej.