Pomazana brokatem Anna-Maria Sieklucka świętuje 2 MILIONY fanów na Instagramie (FOTO)

Szczera 21 min. temu

Całkiem szczerze. Główny aktor, sceneria i muzyką to główne atuty w tym filmie. Można więc obejrzeć dla rozrywki. Natomiast największą tragedią tego filmu jest ta Pani. Jeżeli Anna Maria Sieklucka jest po szkole teatralnej czyli obroniła dyplom to znaczy ze poziom naszych uczelni jest mierny. Zagrala nijako wrecz irytujaco nie wspominajac juz o jej fatalnym angielskim!! Talentu charyzmy zero. ot zwykla nie brzydka dziewczyna i na tym koniec. Za to Michele Morrone piekielnie przystojny i bez studiów zagrał o niebo lepiej od niej. Poza tym on w skali urody to 10 a ona 5. Za duży kontrast był