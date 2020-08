Michele Morrone W KOŃCU PRZYZNAJE: "Zachowanie Massimo jest NIE DO PRZYJĘCIA w prawdziwym życiu"

Blanka Lipińska lekceważy syndrom sztokholmski

Kiedy widzowie oglądają film, myślę, że wiedzą, że to, co widzą na ekranie, nie zawsze jest prawdziwe. Moim zadaniem, jako aktora, jest sprawienie, by widz poczuł, że to, co widzi, jest prawdziwe, by nawiązał kontakt z Massimo, nawet jeśli jest on szefem mafii - stwierdził Morrone i dodał: