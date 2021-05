Michele Morrone w stylizacji za 23 tysiące złotych ląduje w Warszawie, po czym pędzi na spotkanie z Blanką Lipińską. Przystojny? (ZDJĘCIA)

Michele Morrone przyleciał do Warszawy, gdzie niebawem rozpoczną się zdjęcia do kontynuacji "365 dni". Prezentuje się niczym "pełnokrwisty" gwiazdor?

Przed występem w głośnym filmie na podstawie erotyka Blanki Lipińskiej Michele Morrone miał na koncie dwie rólki we włoskich serialach , które przeszły bez echa. Dopiero rola gangstera Massimo, który przetrzymywał porwaną Polkę wbrew jej woli i wykorzystywał ją seksualnie, okazała się dla początkującego aktora prawdziwym przełomem i trampoliną do międzynarodowej kariery. Po premierze filmu na Netfliksie Włoch mógł liczyć na deszcz lukratywnych propozycji zawodowych, w tym udział w kampanii dla Dolce&Gabbana , a także rolę w popularnym hiszpańskim serialu Toy Boy. Niestety, w wyniku kontuzji Michele musiał odrzucić tę ofertę.

Dla fanów włoskiego mięśniaka mamy dobrą wiadomość: zgodnie z obietnicą Blanki Lipińskiej, ekipa 365 dni właśnie wraca na plan filmowy, by nakręcić kontynuację okrytego złą sławą "dzieła". Tym sposobem w środę filmowy Massimo wylądował na stołecznym lotnisku Chopina, gdzie czekała na niego chmara paparazzi oraz garstka fanów. Objuczony walizkami gwiazdor miał na sobie stylizację, która już z daleka "krzyczała", że aktor do biednych nie należy. 30-latek postawił na dres Gucci za 9 tysięcy, do którego dobrał t-shirt Balmain za 1400 złotych, klapki Dolce&Gabbana za tysiąc oraz skarpetki Philippa Pleina za 340 złotych. Wisienką na torcie był plecak Louis Vuitton za 11 300 złotych.

Po odłożeniu bagaży w hotelu Marriott i przebraniu się w obcisłe jeansy Morrone zrobił sobie jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć z fanką przed wejściem do przybytku, po czym wsiadł do vana, który zawiózł go prosto do Blani.