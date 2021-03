Michele Morrone jednak NIE ZAGRA w serialu "Toy Boy"! "Potrzebuję czasu, żeby wrócić do zdrowia"

Michele Morrone zyskał sławę dzięki roli w ekranizacji pornopowieści Blanki Lipińskiej 365 dni. Do przystojnego aktora zaczęli dobijać się reklamodawcy i producenci, a on sam robi wszystko, by jak najlepiej wykorzystać swoje 15 minut sławy. Kilka tygodni temu Morrone z dumą oświadczył, że wystąpi w drugim sezonie hitowego serialu Netfliksa Toy Boy.