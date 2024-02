Mieszkanka Złotej 44 ujawnia, czym się zajmuje. Jak zarobiła na pierwsze mieszkania? "Mówię otwarcie, MAMA TATA, co mam ukrywać" (WIDEO)

Mieszkanka Złotej 44 ujawnia, na czym zarabia. Mówi o wsparciu rodziców

W rozmowie z reporterką Pudelka Simoną Stolicką Tomaszewska otworzyła się także na temat zarobków. Nie jest bowiem tajemnicą, że samo utrzymanie domu na Złotej 44 bywa bolesne dla portfela, a tamtejszą społeczność tworzą osoby powszechnie uznawane za majętne. Na pytanie o to, czym Iza zajmuje się na co dzień, odpowiedziała:

Wiesz co, bizneswoman kojarzy mi się z kobietą, która robi biznesy, prężnie działa w jakiejś branży, a ja w sumie robię tylko to, na co mam ochotę. Ja marzyłam o tym mieszkaniu tutaj. Ja chciałam mieć te mieszkania, żeby wynajmować, bo chciałam mieć dużo wolnego czasu. Potrzebuję mieć czas dla siebie, muszę pojechać na siłownię, muszę odpocząć, muszę się wyspać, to jest ważne dla mnie.