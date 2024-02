TYLKO NA PUDELKU: Tak wygląda apartament mieszkanki Złotej 44: salon z widokiem, marmurowa łazienka, luksusowe dodatki (ZDJĘCIA)

Tomaszewska w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że jej apartament ma powierzchnię 65 mkw i taki metraż w zupełności wystarcza jej do wygodnego życia. Jak jednak przyznała, gdyby mieszkała z partnerem, zdecydowałaby się na większe lokum - w obecnym nie ma już bowiem miejsca na rzeczy innej osoby.

Mieszkanka Złotej 44 na co dzień ma do dyspozycji sporych rozmiarów salon z widokiem na stolicę, który stanowi idealne miejsce do wypoczynku. Choć w pomieszczeniu króluje minimalizm, nie brakuje w nim ciekawych dekoracyjnych akcentów - w tym oryginalnego obrazu czy koca z logo Louis Vuitton, który zdobi kanapę. Salon Tomaszewskiej połączony jest z nowoczesną kuchnią wyposażoną w niezbędne sprzęty. Okazuje się, że mieszkanka słynnego apartamentowca nawet w kwestii zastawy nie rezygnuje z odrobiny luksusu. Tomaszewska jest bowiem dumną posiadaczką wykonanych na zamówienie szklanek Louis Vuitton.