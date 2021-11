Miley Cyrus chwali się butami, POZUJĄC TOPLESS... (FOTO)

Miley Cyrus to jedna z gwiazd wyznających zasadę, że im częściej i głośniej o niej mówią, tym lepiej. Jeśli chodzi o jej wizerunek, to po dawnej gwiazdce Disneya nie ma już śladu. Od dobrych kilku lat wokalistka robi, co może, by udowodnić, że jest skandalistką z prawdziwego zdarzenia.