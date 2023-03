Miley Cyrus MIAŻDŻY Liama Hemswortha w kolejnej piosence? "Wypie*dalaj z mojego domu z tym gó*nem". Fani nie mają wątpliwości

Mclf 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

To o tych zdradach jest wymyślone przez sztab promocyjny Miley, ona sama mówiła po rozwodzie, że nie było żadnej zdrady z żadnej ze stron. On po prostu zażywał co nie trzeba, ona kiedyś z nim też, ale potem postawiła na "czyste" życie i może to jest o tym, a nie o zdradach, ludzie. Oni są naprawdę innymi ludźmi niż sugeruja ich publiczne wizerunki, trzeba siedzieć w temacie Miley, żeby to wiedzieć.