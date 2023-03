Tłum gwiazd w WYMYŚLNYCH kreacjach na pokazie Versace: błyszcząca Paris Hilton, letnia Simone Ashley i Miley Cyrus grająca nogą (ZDJĘCIA)

Tegoroczny pokaz Versace odbył się w Los Angeles i przyciągnął same światowe sławy. Gwiazdy nie tylko brylowały na ściance, ale i na pokazie, bo Donatella Versace zadbała o to, by po wybiegu przechadzały się znane w show biznesie nazwiska. Nie zabrakło więc Iriny Shayk, Naomi Campbell, Kendall Jenner czy Gigi Hadid. Nie da się jednak ukryć, że to widowni wzbudziła spore zainteresowanie wśród paparazzi.