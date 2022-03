Miley Cyrus wypina się na scenie ku pamięci Taylora Hawkinsa z Foo Fighters! Dobry pomysł? (ZDJĘCIA)

Cenzura 38 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Przychodzi Jasio do domu i pyta taty: - Tato, co to jest paranoja? - Jasio, idź do mamy i zapytaj sie czy dałaby za 100 dolarów. Jasio poszedł, zapytał się i mówi do taty: - Mama dałaby! - To idź do siostry i zapytaj czy dałaby za 50 dolarów. Jasio poszedł, przychodzi i mówi: - Siostra dałaby. - A teraz idź do babci i zapytaj czy dałaby za 25 dolarów. Jasio poszedł, zapytał się i mówi: - Babcia dałaby nawet za 10 dolarów. - I widzisz synku to jest paranoja 3 kur.. w domu i ani jednego dolara!