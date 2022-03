W samolot Miley Cyrus TRAFIŁ PIORUN! Gwiazda pokazała nagranie i zdjęcie uszkodzeń (FOTO)

Do moich fanów i wszystkich zaniepokojonych moim lotem do Asuncion: nasz samolot napotkał nieoczekiwaną burzę i został trafiony piorunem. Moja załoga, zespół, przyjaciele i rodzina, którzy ze mną podróżowali, są bezpieczni po awaryjnym lądowaniu. Niestety nie udało nam się przylecieć do Paragwaju. Kocham Was - pisze wokalistka.