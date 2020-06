Sharon Stone wspomina PORAŻENIE PIORUNEM: "Przeleciałam przez kuchnię i straciłam przytomność"

Nie da się ukryć, że od kilku lat aktorka zdaje się ustępować miejsca koleżankom z branży i w efekcie jest o niej znacznie ciszej. Niedawno jednak była gościem podcastu Brett Goldstein on the Films To Be Buried. Podczas wywiadu Sharon podzieliła się kilkoma anegdotkami ze swojego życia. Opowiedziała między innymi o tym, jak doświadczyła… porażenia piorunem. Stone postanowiła powrócić wspomnieniami do tego feralnego dnia. Okazuje się, że do zdarzenia doszło podczas prasowania, a dokładnie, gdy wlewała wodę z kranu do żelazka. Choć piorun nie uderzył w nią bezpośrednio, a w studnię, wygenerowany w ten sposób ładunek elektryczny poprzez wodę dotarł do kranu w kuchni.