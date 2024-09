Miliarderzy Zbigniew Niemczycki i Katarzyna Frank-Niemczycka też dotarli na event w teatrze. Są jedną z najbogatszych rodzin w Polsce

Katarzyna i Zbigniew od lat goszczą na wysokich miejscach w zestawieniach najzamożniejszych Polaków. Niemczyccy prowadzą spółkę Curtis Group, która posiada udziały w niezwykle dochodowych sektorach rynku, takich jak chociażby budownictwo, hotelarstwo czy farmacja. Budowanie własnego imperium rozpoczęli już zaraz po studiach, gdy mając "200 lub 300 dolarów w kieszeni" wyjechali do USA.

Za oceanem Niemczycki podejmował różne prace, aż w końcu został asystentem wpływowego biznesmena w Indianapolis. Po 12 latach ciężkiej harówki wykupił udziały założyciela i stał się właścicielem Curtis International. Po powrocie do kraju otwarto filię amerykańskiej spółki na polskim rynku. Po raz pierwszy Niemczycki pojawił się na liście najbogatszych Polaków jeszcze w 1990 roku. Od lat są wymieniani w rankingach "Wprostu" i dziś ich majątek szacuje się na około 3 miliardy złotych - 2,1 miliarda ma należeć do Zbigniewa, a 1,1 miliarda do jego żony.