Mąż oraz teściowie Anny Czartoryskiej- Niemczyckiej brylują na charytatywnej gali. Widać, że są jedną z najbogatszych rodzin w Polsce? (ZDJĘCIA)

W auli Szkoły Głównej Handlowej powiało wielkim światem, kiedy oczom fotoreporterów ukazała się rodzina Niemczyckich w trzyosobowym składzie. Co ciekawe, na ściance zabrakło Anny Czartoryskiej, która od lat wspiera kampanię krzewiącą czytelnictwo. Sporą uwagę poświęcono za to jej teściowej. Katarzyna Frank-Niemczycka skutecznie zadbała o to, by wzbudzić duże zainteresowanie paparazzi.