Znani pozują na charytatywnej gali: Katarzyna Sokołowska, Joanna Racewicz, Adam Bodnar z żoną (ZDJĘCIA)

Aureola 13 min. temu

Jak poczytałam o tym całym Bodnarze to nie taki on święty jak go malują w tv. Poza tym robi się mało wiarygodny występując tylko w TVN jak widać ścianki celebryckie już mu się też spodobały i ponoć szykują go na ministra sprawiedliwości.