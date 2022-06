Milioner Janusz Filipiak martwi się zmianami klimatycznymi i poucza Polaków: "Trzeba uświadomić ludziom, że nie mają tyle ŻREĆ"

Sucha 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 7 Odpowiedz

Ma rację. A ci co to wyśmiewają widać że mają zerowe pojęcie. Co prawda można mu zarzucić jak na zdjęciach palenie, czapka z futrem etc. Natomiast co do samego jedzenia mięsa to fakt, człowiek w ogóle powinien jadac mieso tylko 2-3 razy w miesiącu!!! Takie są fakty. Kiedyś jadano tylko w niedzielę, a dziś obiad bez mięsa to nie obiad.