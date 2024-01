MIŁOŚĆ KWITNIE: Bradley Cooper balował z młodszą o 20 lat Gigi Hadid na prywatnym after party po Złotych Globach! (ZDJĘCIA)

Gość 57 min. temu zgłoś do moderacji 18 28 Odpowiedz

Pytanie do singielek?Czy wy też zauważyłyście jak żałośnie zachowują się mężatki zazdrosne o swoich mężów? Bardzo często zdarza mi się że jak jakiś zajęty albo żonaty facet ze mną rozmawia to jego żona albo partnerka zachowuje się jak kompletna wariatka. Albo nie odstępuje faceta na krok, albo wtrąca się chamsko cały czas w rozmowę albo ogólnie tak się uwiesza na tym swoim facecie jakbym jej go miała odbić. Co się dzieje z tymi kobietami. Serio jak to obserwuję to naprawdę jest mi wstyd ale za te kobiety że można tak żałosnym być i tak się zachowywać.