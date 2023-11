Gigi Hadid i Bradley Cooper ZNOWU przyłapani. Poszli na randkę do teatru. Romans kwitnie? (ZDJĘCIA)

Gigi od kilku dobrych miesięcy widywana jest u boku starszego od siebie o dwie dekady Bradleya Coopera. Podobnie jak jego wyżej wspomniany kolega z branży, 48-latek również słynie z romansowania ze sławnymi ślicznotkami i zawierania przelotnych związków, które kończą się właściwie szybciej, niż się zaczęły. Wyjątkiem była Irina Shayk, z którą aktor związany był przez cztery lata. Co ciekawe, to właśnie Rosjanka miała zapoznać ze sobą Braldeya i Gigi podczas jednej z branżowych imprez. Jak twierdzi źródło Page Six, parę połączyło rodzicielstwo.