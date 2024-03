MIŁOŚĆ KWITNIE: Bradley Cooper i Gigi Hadid CAŁUJĄ SIĘ w restauracji! (FOTO)

Upss... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bradley kocha tylko siebie to narcyz widać wyraźnie na zdjęciu że to ona inicjuje pocałunek wręcz wymusza na nim on ma zaciśnięte usta albo patrzy gdzieś indziej w czasie pocałunku. Ten związek potrwa jakiś czas ale one nie przetrwa Bradley nie nadaje się do związku.