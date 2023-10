Miłość na ekranie połączyła ich również w życiu. Oto pary, które odnalazły drugą połówkę na planie filmowym: Blake Lively i Ryan Reynolds... (ZDJĘCIA)

Choć niewielu potrafi się do tego przyznać, to zapewne większość z nas lubi od czasu do czasu obejrzeć dobry film romantyczny, roniąc łezki na najpiękniejszych scenach miłosnych. Niektóre z nich, jak np. "Śniadanie u Tiffany'ego", "Pretty Woman" czy "Uwierz w ducha" trwale zapisały się w historii kina. Chętnie powracamy do nich po latach, ponownie przeżywając wielkie emocje towarzyszące bohaterom.