Mini Majk WBIJA SZPILĘ byłej partnerce. "Chciałaś kogoś wykorzystać, a sama zostałaś wykorzystana"

Szczera przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest przykre że ludzie po rozstaniach wybaczać nie potrafią jakieś męskie obrażone dumy fochy i żaden z chłopow nie chce utrzymywać na poziomie kontaktu tylko najlepiej wyrzucić do śmietnika o dowodzenia.Nie jestem zwolennikiem takich działań a co ja mogę zrobić jak chłopy takie są.Ja ze swoim pierwszym byłym rozstałam się w zgodzie to była nasza wspólna decyzja że nie pasowaliśmy do siebie bo onduxo się śmiał dużo gadał s ja czułam się tym przytłoczona i nie pasowaliśmy do siebie ale później była propozycja przyjaźni po rozstaniu i nawet pisaliśmy jako przyjaciele co taki ciebie kawa w kawiarni i nic więcej i to się udawało przez parę miesięcy a potem gość zaproponował sex .Odmówiłam mu obraził się i do dzisiaj się nie odezwał pff i o przyjaźni nie ma mowy bo on nie chce.Drugi mnie wykorzystał trzeci to samo nie mamy kontaktu z 4 byłam 8 lat i żadnego kontaktu on nie chce utrzymywać .Życie.Jest to przykre ale cały ambaras żeby dwoje chciało a nie jeden