Paulina Kozłowska wyjaśnia, co ją POCIĄGAŁO w Mini Majku. "Givenchy, Moncler i te sprawy..." (WIDEO)

Ona 39 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Mam dopiero 39 lat a kompletnie nie rozumiem tego świata... gdzie jakiekolwiek wartości.. gdzie honor uczciwość lojalnosc godność człowieka i szacunek do siebie i ludzi... gdzie bezinteresowność i zwyczajna ludzka dobroć... teraz modne tylko lajki kasa sex wszedzie z byle kim i byle jak... za byle co... szmacenie się jest dzisiaj powodem do dumy, wszystko jest na sprzedaż... a ciszy 4 ścian króluje samotność.... jak dla mnie to porą umierac