Minister zdrowia oczekuje, że zaszczepieni poza kolejnością ODBĘDĄ WOLONTARIAT: "Odwołuję się od państwa sumienia"

logika 1 godz. temu

Jaki wolontariat?! Przecież te błazny nawet mopem podłogi nie umieją umyć. Jedyne co umieją to pozować do zdjęć na ściankach. Wpuścić ich do szpitala to zaroi się na Instagramie od selfie gwiazd z pacjentami pod respiratorem